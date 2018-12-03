Ціни на електрику для киян є найнижчими в Європі — моніторинг

Вартість електроенергії для побутових споживачів—мешканців Києва становить 3,64 євроцента за кіловат/година, і є найнижчою серед усіх європейських столиць.

Про це повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з індексом вартості електроенергії для домогосподарств (Household Energy Price Index) за листопад 2018 року, Київ знаходиться на останньому, 32-му місці за цим показником.

Передостанню сходинку обіймає столиця Сербії Белград із ціною 7,23 євроцента за кВт/год.

Середня вартість електроенергії для домогосподарств серед усіх європейських столиць становить 17,74 євроцента, для столиць країн-учасниць ЄС — 18,85 євроцента.

Найдорожче електроенергія коштує для мешканців столиці Данії Копенгагена (32,16 євроцента), столиці Німеччини Берліна (30,48 євроцента) та столиці Іспанії Мадрида (25,04 євроцента).

Економічна правда