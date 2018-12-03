Україна входить до трійки країн, де найчастіше відбуваються банківські кризи

За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі, адже упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання.

Національний банк відзначає, що провів суттєву роботу, щоб подолати наслідки останньої кризи. Регулятором було повністю реформовано нагляд за окремими банками, підвищено рівень прозорості банківської системи та вимоги до її учасників, зокрема до їхнього капіталу, ліквідності, корпоративного управління та управління ризиками тощо.

НБУ підкреслює, що сприяння фінансовій стабільності – друга за пріоритетністю (після забезпечення цінової стабільності) функція регулятора, закріплена у законі "Про Національний банк України" в середині 2015 року.

Нагадаємо, Національний банк ввів спрощену процедуру доступу банків до екстреної підтримки ліквідності.

Економічна правда