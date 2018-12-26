Новини дня: про Roshen, податкові перевірки та українську курочку

Про що всі говорили сьогодні?

Про Слов’янську ТЕС. Компанія "Донбасенерго" замовила китайській Dongfang Electric International Corporation реконструкцію Слов'янської ТЕС за 19,09 мільярда гривень.

Про солодощі. Три українські компанії увійшли до топ–100 світових виробників солодощів, а Roshen опустилася у рейтингу.

Про податкові перевірки. У 2019 році податкова проведе 6721 перевірку.

Про українську курочку. Китай зняв заборону на імпорт української птиці. Заборона діяла з 2005-2006 років.

Про санкції. У відповідь на санкції Росії, Україна розширила свої.

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Десять найбільш очікуваних гаджетів і проектів 2019 року

5G, потоковий стримінг відеоігор, електротранспорт і реалістичні відеоігри. ЕП вивчила публікації провідних зарубіжних видань, щоб вибрати десять найбільш очікуваних гаджетів та проектів 2019 року.

Новорічний стіл без шкоди для здоров'я. Як правильно обирати продукти в супермаркетах

Про що потрібно знати, купуючи продукти напередодні свята, щоб новорічний стіл не перетворився на новорічний кошмар.