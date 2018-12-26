Слов'янську ТЕС реконструюють за 19 мільярдів

Компанія "Донбасенерго" замовила китайській Dongfang Electric International Corporation реконструкцію Слов'янської ТЕС за 19,09 мільярда гривень.

Відповідна інформація оприлюднена в системі Prozorro, передає видання "Наші гроші".

Згідно з умовами тендеру, блок №6Б планується ввести в дію в липні 2022 року, а блок №6а - в липні 2023 року. На нових блоках буде використовуватися вугілля газової марки.

Виробником котлів з циркулюючим киплячим шаром буде компанія Dongfang Boiler Group.

За умовами тендеру, переможець повинен залучити кредитне фінансування на суму не менше 85% вартості проекту на термін не менше 15 років. При цьому, фінансова установа повинна мати довгостроковий кредитний рейтинг ААА і входити в 50 найкращих фінустанов світу.

Фінансування має надаватися за участю Державного експортно-імпортного банку держави реєстрації переможця, яка має довгостроковий кредитний рейтинг не нижче А.

Переможець надав лист зацікавленості у фінансуванні від Банку Китаю.

Єдиним конкурентом була компанія Powerchina Henan Engineering (Китай) з котлами того ж виробника і листом зацікавленості від банку Чженчжоу.

За підсумками активних торгів ціна операції з переможцем виявилася на 10% нижче очікуваної вартості закупівлі в 21,27 млрд грн.

"Донбасенерго" на чверть належить державі. Ще 61% його акцій раніше контролювали Олександр Янукович, старший син екс-президента Віктора Януковича та Ігор Гуменюк. Однак в липні 2018 власником цього пакета став нардеп від БПП Максим Єфімов.

Економічна правда