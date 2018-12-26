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Китай зняв заборону на імпорт української птиці

Середа, 26 грудня 2018, 18:00
 

Китайська народна республіка зняла заборону на імпорт українських птахопродуктів.

Про це повідомила Держспоживслужба у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація відповідає дійсності, але в офіційному порядку Держспоживслужба ще її не отримала. Йдеться про зняття заборони на імпорт в КНР м'яса птиці і продукції птахівництва. Тепер буде розпочата процедура узгодження інспекційних і карантинних вимог, а також процедура експорту зазначеної продукції", - повідомили в Держспоживслужбі.

У відомстві пояснили, що Китай заборонив імпорт українських продуктів птахівництва в 2005-2006 рр. через грип птиці.

"Фактично зняття заборони є однією з передумов відкриття ринку, а не відновленням поставок української птиці і продукції птахівництва в Китай. Досі Україна не здійснювала експорт цієї продукції в КНР", - пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, Держспоживслужба очікує в 2019-2020 рр. відкриття ринків 24 країн для українських продуктів птахівництва.

Економічна правда

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