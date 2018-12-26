Гривня на міжбанку продовжує "летіти угору"

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 - 27,37 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,23 - 27,28 гривні;

Євро - 30,99 - 31,04 гривні;

Російський рубль - 0,3928 - 0,3937 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою угодою з МВФ.

Економічна правда