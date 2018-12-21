Долар на міжбанку упав нижче 27,5 гривні

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,40 - 27,43 гривні;

Євро - 31,31 - 31,34 гривні;

Російський рубль - 0,4018 - 0,4025 гривні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,50 - 27,53 гривні за долар.

Зазначимо, 21 грудня Україна отримала перший транш за новою угодою з МВФ.

Економічна правда