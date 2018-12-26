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Українська валюта не змінилася в ціні

Середа, 26 грудня 2018, 09:00
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,31 гривні.

Минулого банківського дня (у суботу 22-го грудня — ЕП) не відбувалися торги на міжбанківському валютному ринку, тому курс гривні до всіх валют залишився незмінним.

Нагадаємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.

Економічна правда

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