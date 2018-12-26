Українська валюта не змінилася в ціні
Середа, 26 грудня 2018, 09:00
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,31 гривні.
Минулого банківського дня (у суботу 22-го грудня — ЕП) не відбувалися торги на міжбанківському валютному ринку, тому курс гривні до всіх валют залишився незмінним.
Нагадаємо:
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.
21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.
Економічна правда
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