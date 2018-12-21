Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися

П'ятниця, 21 грудня 2018, 18:10
 

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,37 - 27,40 гривні;

Євро - 31,22 - 31,25 гривні;

Російський рубль - 0,3990 - 0,3998 гривні.

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Долар на міжбанку упав нижче 27,5 гривні 21 грудня 2018, 11:25
Долар упав до 27,5 гривні на закритті міжбанку 20 грудня 2018, 17:55
Міжбанк: гривня зміцнюється на відкритті торгів 20 грудня 2018, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті