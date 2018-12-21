Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,37 - 27,40 гривні;

Євро - 31,22 - 31,25 гривні;

Російський рубль - 0,3990 - 0,3998 гривні.

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

Економічна правда