Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися
П'ятниця, 21 грудня 2018, 18:10
21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,37 - 27,40 гривні;
Євро - 31,22 - 31,25 гривні;
Російський рубль - 0,3990 - 0,3998 гривні.
Нагадуємо:
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,53 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.
Економічна правда
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