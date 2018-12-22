Приватбанк оскаржив рішення суду Лондона у питанні юрисдикції
Приватбанк подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 4 грудня про невідповідність його юрисдикції позову держбанку до екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і шести пов'язаних із ними компаній.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі фіну станови.
Апеляцію в Апеляційний суд Англії та Уельсу було направлено 21 грудня 2018 року.
Нагадаємо, Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.
Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.
Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.
Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.
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