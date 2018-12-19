Ефект від траншу МВФ: курс долара ринув донизу

19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,64 - 27,66 гривні;

Євро - 31,59 - 31,61 гривні;

Російський рубль - 0,4084 - 0,4090 гривні.

Нагадаємо, 19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 19 грудня на рівні 27,84 гривні.

Як повідомлялося, 18 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів надійде на рахунки НБУ до 25 грудня.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Економічна правда