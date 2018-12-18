Світовий банк надав Україні фінгарантій на 750 мільйонів доларів

Рада директорів Світового Банку у вівторок ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на 750 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба президента Петра Порошенка.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

Як повідомляє прес-служба банку, відповідне рішення було ухвалено задля сприяння реалізації реформ у банківській системі, сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я.

"Гарантія на 750 млн доларів, як очікується, допоможе Україні залучити в бюджет на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

Як повідомлялося, Світовий банк за 25 років реалізував в Україні проекти вартістю близько 12 мільярдів доларів.

Економічна правда