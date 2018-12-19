Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня зміцнилася до долара

Середа, 19 грудня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 19 грудня на рівні 27,84 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,68 гривні.

17 грудня офіційний курс гривні до євро становив 31,62.

Нагадаємо, 18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

На 18 грудня НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 27,88 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ прогнозує рекордний за 10 років прибуток банківської системи 17 грудня 2018, 16:30
Післясмак перших торгів заставних активів НБУ 17 грудня 2018, 15:36
Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення 17 грудня 2018, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті