Курс валют: гривня зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 19 грудня на рівні 27,84 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,68 гривні.

17 грудня офіційний курс гривні до євро становив 31,62.

Нагадаємо, 18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

На 18 грудня НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 27,88 гривні.

Економічна правда