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Гривня зміцнюється на відкритті міжбанку

Середа, 19 грудня 2018, 11:13

19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро - 31,61 - 31,64 гривні;

Російський рубль - 0,4126 - 0,4132 гривні.

Нагадаємо, 18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 19 грудня на рівні 27,84 гривні.

Економічна правда

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