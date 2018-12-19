Гривня зміцнюється на відкритті міжбанку
Середа, 19 грудня 2018, 11:13
19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;
Євро - 31,61 - 31,64 гривні;
Російський рубль - 0,4126 - 0,4132 гривні.
Нагадаємо, 18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 19 грудня на рівні 27,84 гривні.
Економічна правда
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