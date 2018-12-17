Новини дня: про виклик для всієї країни, чотириденний робочий тиждень та угоди з ЄС

Про що всі говорять сьогодні?

Про виклик для уряду і всієї країни. На погашення і обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргів у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень - це майже третина бюджету.

Про чотириденний робочий тиждень. Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу і зниження професійного вигорання.

Про угоди з ЄС. У ході Ради асоціації Україна-ЄС, яка розпочалася 17 грудня в Брюсселі, сторони підписали чотири важливі фінансові угоди.

Про полегшення життя автолюбителів. В Україні спростили реєстрацію транспортних засобів.

Про час розплати. Фонд гарантування вкладів повідомляє, що колишнього власника банку "Стандарт" оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання.

Про прибутковість банківського сектора. Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибутку банківської системи України за термін понад 10 років.

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Відеоігри проти кіно: п'ять найуспішніших розважальних продуктів року

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Як працює сміттєпереробний завод. Польський досвід для України

Через два роки у Львові повинен запрацювати перший в країні завод з переробки відходів, побудований за європейським зразком. ЕП показує, як працює такий комплекс у польському місті Жари.

Економічна правда