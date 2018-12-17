Відеоігри проти кіно: п'ять найуспішніших розважальних продуктів року

Відеоігри вражають реалістичною графікою та химерними сюжетами, що не поступаються оскароносним картинам. На тлі успіху індустрії відеоігор ЕП вирішила порівняти дохід найбільш касових ігор та кінофільмів.

"Це справжнє мистецтво", — так оглядач The New York Times Пітер Садерман описує відеогру Red Dead Redemption 2 (RDR2), яка зробила світовий фурор в кінці 2018 року. "Найкращий блокбастер сезону — це не телешоу або кіно. Це відеогра", — каже журналіст.

Red Dead Redemption 2 Launch Trailer

RDR2 легко обігнала голлівудський блокбастер 2018 року "Месники: війна нескінченності" за зборами в перший уїк-енд: 725 млн дол проти 257 млн дол. Більше грошей за три дні заробила тільки одна відеогра в історії: Grand Theft Auto V у 2013 році принесла своїм творцям 1 млрд дол.

Сучасні відеоігри вражають реалістичною комп'ютерною графікою, величезними світами, химерними сюжетами і сценами, які часто не поступаються за драматизмом оскароносним картинам. На тлі такого успіху індустрії відеоігор ЕП вирішила порівняти дохід найкасовіших ігор та кінофільмів.

П'ять найуспішніших відеоігор 2018 року за зборами

1. Red Dead Redemption 2

725 млн дол

Тривалість створення: вісім років.

Жанр: шутер від третьої особи, шутер від першої особи, пригодницький бойовик, вестерн.

Платформи: PlayStation 4, Xbox One.

Розробник: Rockstar Studios, США.

Видавець: Rockstar Games, США.

Сюжет: дія Red Dead Redemption 2 в дусі вестерна відбувається у 1899 році на Дикому Заході, на території кількох вигаданих штатів США.

Сюжет побудований навколо пригод банди Датча ван дер Лінде. Під управлінням гравця перебуває Артур Морган, один із членів банди.

Після невдалого пограбування банку бандити змушені ховатися в глушині від федеральних агентів і мисливців за головами.

Red Dead Redemption 2 пропонує гравцеві подорожувати по великому світу гри, самостійно знаходячи цікаві місця і заняття.

2. Call of Duty: Black Ops 4

500 млн дол

Тривалість створення: два роки.

Жанр: шутер від першої особи.

Платформи: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One.

Розробник: Treyarch, США.

Видавець: Activision, США.

Сюжет: багатокористувацький шутер від першої особи.

3. Far Cry 5

310 млн дол

Тривалість створення: два роки.

Жанр: шутер від першої особи.

Платформи: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One.

Розробник: Ubisoft Montreal, Канада.

Видавець: Ubisoft, Франція.

Сюжет: дія гри розгортається у вигаданому окрузі Хоуп, штат Монтана, де править лжепророк Йосип Сід. Він є радикальним лідером, а "Врата Едему" — це секта релігійних фанатиків.

Гравець бере на себе роль безіменного помічника шерифа, який намагається заарештувати Сіда.

4. God of War

300 млн дол

Тривалість створення: чотири роки.

Жанри: пригоди.

Платформа: PlayStation 4.

Розробник: Santa Monica Studio, США.

Видавець: Sony Interactive Entertainment, США.

Сюжет: пригодницька гра, заснована на скандинавській міфології. Дія відбувається задовго до появи вікінгів, коли їх боги ходили по землі. Протягом гри учасники зможуть відвідати частину з дев'яти світів скандинавської міфології.

5. Spider-Man

198 млн дол

Тривалість створення: три роки.

Жанр: пригоди.

Платформа: PlayStation 4.

Розробник: Insomniac Games, США.

Видавець: Sony Interactive Entertainment, США.

Сюжет: гра заснована на персонажах із коміксів про Людину-павука.

Дія відбувається у Нью-Йорку. Пітеру Паркеру 23 роки і він уже вісім років є Людиною-павуком. На початку гри головний герой допомагає заарештувати Уїлсона Фіска, що спровокувало війну банд.

А що ж блокбастери?

Якщо використати для порівняння розмір каси за перші три дні прокату, то у 2018 році індустрія відеоігор однозначно випередила кінематограф.

Аудиторія геймерів набагато ретельніше стежить за анонсами авторитетних розробників і видавців, ніж шанувальники стрічок за кінопрем'єрами. Тож коли у продаж виходить довгоочікувана гра рівня Fallout 4, GTA V або RDR2, геймери не гають часу.

Разом з тим, кінематографу потрібно на рік-два, а то і на п'ять років менше часу для створення кіноблокбастера, який принесе сотні і навіть мільярди касових зборів.

П'ять найкасовіших фільмів 2018 року, які зібрали за час прокату 6,5 млрд дол, були зняті за два-три роки. На створення God of War розробники витратили чотири роки, а на розробку RDR2 — вісім років.

Цікаво, що п'ятірка найкасовіших фільмів 2018 року була створена із застосуванням величезного обсягу комп'ютерної графіки. Кінематографісти намалювали у фільмах вигадані світи і спецефекти.

Як показують касові збори, історії про вигадані світи користуються величезним попитом. У цьому сенсі відеоігри поступово стають конкурентами кіноіндустрії: якість комп'ютерної графіки відеоігор через кілька років не буде поступатися графіці голлівудських блокбастерів.

При цьому відеоігри матимуть перевагу: на відміну від кіно, де глядач часто асоціює себе з головним героєм, у відеогрі геймер і є головний герой.

1. "Месники: війна нескінченності"

257 млн дол*

Тривалість створення: 3 роки

Жанр: кінофантастика

Студія: Marvel Studios, США

Видавець: Walt Disney Studios Motion Pictures, США Trailer 2. "Чорна пантера"

202 млн дол

Тривалість створення: 3 роки

Жанр: кінофантастика

Студія: Marvel Studios, США

Видавець: Walt Disney Studios Motion Pictures, США Trailer 3. "Суперсімейка 2"

182 млн дол

Тривалість створення: 3 роки

Жанр: кінофантастика

Студія: Pixar Animation Studios, США, Walt Disney Pictures, США

Видавець: Walt Disney Studios Motion Pictures, США Trailer 4. "Світ юрського періоду 2"

148 млн дол

Тривалість створення: 2 роки

Жанр: кінофантастика

Кінокомпанія: Universal Pictures, США, Amblin Entertainment, США Trailer 5. "Дедпул 2" 125 млн дол Тривалість створення: 2 роки

Жанр: комедія, кінофантастика

Студія: Marvel Entertainment, США, The Donners 'Company, Genre Films, США

Видавець: 20th Century Fox, США Trailer

* — джерело: boxofficemojo.com