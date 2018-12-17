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В Україні спростили реєстрацію транспортних засобів

Понеділок, 17 грудня 2018, 11:01
 
pixabay.com

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови з державної реєстрації транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Як наголошується, відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування авто не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд.

Крім того, огляд не треба проводити при реєстрації нових транспортних засобів, вибракуванні авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною анкетних даних, місця проживання власника.

Економічна правда

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авто МВС

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