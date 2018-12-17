В Україні спростили реєстрацію транспортних засобів
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови з державної реєстрації транспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Як наголошується, відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування авто не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд.
Крім того, огляд не треба проводити при реєстрації нових транспортних засобів, вибракуванні авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною анкетних даних, місця проживання власника.
Друзі, відбулися зміни до постанови з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів 🚗🚐🚛— МВС України (@MVS_UA) 17 декабря 2018 г.
Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд 🔎 pic.twitter.com/BsIebw617u
Економічна правда
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