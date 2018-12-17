Екс-власника одного з українських банків оголошено в розшук

Фонд гарантування вкладів повідомляє, що колишнього власника банку "Стандарт" оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання.

Про це йдеться на офіційному сайті ФГВФО.

"Власники та службові особи ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" у 2013-2015 роках ... організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів", - заявили у Фонді.

"У результаті – шляхом прийняття неправомірних рішень про видачу кредитних коштів на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання та за наданими підробленими первинними документами, було ухвалено низку рішень щодо надання банком кредитів у сумі понад 903,8 млн грн підконтрольним суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

За словами представників ФГВФО, кредитні кошти, отримані суб’єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб, з метою конвертації безготівкових коштів у готівкові та зняття їх у касах банківських установ, оплати за фіктивними валютними контрактами.

"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавались фактично без забезпечення з умовою свого роду "відтермінованого" надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця – звільнялось банком від обтяження", - розповіли у Фонді.

Як зазначається, кредити юридичних осіб є найсуттєвішою групою активів банку та становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси – 870 млн грн, у той час як їхня ринкова вартість була визначена незалежними суб’єктами оціночної діяльності у понад 30 разів нижчою – 28 млн грн.

Як наслідок, при заявленій "на папері" балансовій вартості усіх активів банку у понад 892 млн грн, їхня оціночна вартість виявилась у 20 разів нижчою – 41 млн грн.

"За фактом протиправних дій колишніх власників та службових осіб ПАТ КБ "СТАНДАРТ" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в.о. Голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власнику банку, оголошено розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук у тому числі шляхом засобів "Інтерпол", - заявили у ФГВФО.

Повідомляється, що станом на початок листопада 2018 року у рамках виплати Фондом гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 492,1 млн. грн.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ КБ "СТАНДАРТ" становить 552,3 млн грн. За період ліквідації банком здійснено погашення кредиторських вимог на загальну суму майже 13 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного банку "Стандарт" 18 червня 2015 року.

У вересні 2014 року компанія "Медіа Імідж" скоротила участь в статутному капіталі банку "Стандарт" до 51% зі 100%, а в грудні минулого року компанія вийшла зі складу акціонерів банку.

Ряд ЗМІ стверджували, що банк контролювався Віталієм Тараном.

Економічна правда