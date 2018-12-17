Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень

Фото: Newcastle Herald

Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу і зниження професійного вигорання.

Про це пише Reuters.

"Це набагато корисніше, і ми справляємося краще, якщо не працюємо в шаленому темпі", - говорить Ян Шульц-Хофен, засновник берлінської компанії з розробки програмного забезпечення для управління проектами Planio, яка на початку року надала 10 своїм співробітникам чотириденний тиждень.

У Новій Зеландії страхова компанія Perpetual Guardian повідомила про зниження стресу і про підвищення залученості персоналу після того, як вона ввела 32-годинний тиждень.

Навіть в Японії уряд заохочує компанії, які звільняють для співробітників ранок понеділка.

Федерація британських профспілок (TUC) наполягає на тому, щоб вся країна перейшла на чотириденний тиждень до кінця сторіччя. Цю ініціативу підтримує і опозиційна лейбористська партія.

У TUC стверджують, що більш короткий тиждень дасть можливість працівникам ділитися з оточуючими створюваними технологіями, такими як машинне навчання і робототехніка.

"Це зменшить стрес від "жонглювання" роботою і сімейним життям і може поліпшити гендерну рівність. Компанії, які вже спробували це, кажуть, що це краще для продуктивності і добробуту персоналу", - сказала глава економічного напрямку TUC Кейт Белл.

Недавнє опитування 3 тисяч співробітників в восьми країнах, включаючи США, Великобританію і Німеччину, показало, що майже половина респондентів вважають, що можуть легко виконати свої завдання за п'ять годин на день, якщо будуть працювати без перерв.

Раніше в Великобританії запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів.

Економічна правда