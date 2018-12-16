Новини вихідних: про банкноту часів УНР, торгівлю зі світом та розмитнення "євроблях"

Про пенсіонерів. Наразі в Україні на 10 працюючих осіб припадає 11 пенсіонерів.

Про банкноту часів УНР. Національний банк випустить сувенірну банкноту, яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.

Про нові тепловози. Тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Про розмитнення "євроблях". З початку дії нових правил розмитнення авто в Україні було оформлено майже 2,8 тисячі транспортних засобів.

Про торгівлю зі світом. За 10 місяців 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 7,95 мільярда доларів.