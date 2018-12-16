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Україна істотно наростила імпорт товарів

Неділя, 16 грудня 2018, 12:35
 

За 10 місяців 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 7,95 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Протягом січня-жовтня негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3,178 млрд доларів в порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року (у січні-жовтні 2017 року негативне сальдо становило 4,772 млрд доларів).

Загалом, зовнішній товарообіг України в січні-жовтні 2018 року становив 85,545 млрд доларів.

За даними статистичного відомства, в січні-жовтні 2018 року експорт товарів становив 38,798 млрд доларів, що на 10,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У січні-жовтні 2018 року імпорт становив 46,748 млрд доларів, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-жовтні 2017 року - 0,88).

Нагадаємо, за підсумками всього 2017 року імпорт товарів перевищив експорт на 6,332 млрд доларів.

Економічна правда

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імпорт експорт сальдо торгівля товари

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