В Україні не зможуть виконати обіцянки щодо щорічної індексації пенсій без розмежування податків і внесків на соціальне страхування.

Про це журналістам повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, сьогодні в Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів.

На початку березня 2018 року Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри ввести законодавчі зміни для того, щоб під час нарахування пенсії роль стажу була більш вагомою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

У Світовому банку вважають, що Україні необхідно продовжувати підвищувати пенсійний вік.