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У ДФС відзвітували про кількість розмитнених "євроблях"

Субота, 15 грудня 2018, 12:15
 

З початку дії нових правил розмитнення авто в Україні було оформлено майже 2,8 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Як наголошується, лише за 13 грудня було здійснено митне оформлення 575 автівок, за які сплачено 38 млн гривень.

Загалом, станом на 14 грудня, з початку дії нових правил ввезення транспортних засобів (з 25 листопада - ЕП) було оформлено майже 2,8 тис. транспортних засобів на єврономерах.

"Сума сплачених митних платежів становила майже 187,1 млн гривень. Для порівняння: станом на 13 грудня оформлено майже 2,2 тис. автівок на 149 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"Найактивніше громадяни розмитнюють транспортні засоби у Чернівецькій області – 677 автомобілів, Волинській – 604, місті Києві – 414 та Рівненській області – 202", - повідомила прес-служба.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

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Економічна правда

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