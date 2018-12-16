В УЗ розповіли, як проявив себе американський локомотив в перших рейсах

Тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Про це розповів в.о. глави УЗ Євген Кравцов, передає ЦТС.

"Маршрут Комиш-Зоря - Федорівка (відстань приблизно 130 км - ред) і назад новий локомотив долає в середньому за 3-3,5 години, тоді як тепловози, які до нинішнього часу працювали на цьому маршруті - за 4,5 години", - навів приклад Кравцов.

Також керівник УЗ нагадав, що максимальна вага поїзда, який веде локомотив "Тризуб" на згаданій ділянці, наразі становить 3,9 тис тонн. Однак після першого місяця експлуатації залізничники мають намір переглянути цю норму і визначити, на скільки можна збільшити максимальну вагу поїзда.

"Запас потужності у тепловоза є. Раніше на цій ділянці ми використовували тільки двосекційні локомотиви, тому що таких потужних односекційних не було", - додав Кравцов.

Як повідомлялося, 13 грудня в перший рейс вирушив локомотив виробництва американської компанії General Electric.

Тепловоз доставив вагони з 3,8 тис тонн руди для металургійних комбінатів Маріуполя.

У лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

Рекомендуємо почитати: Зранку гроші — увечері тепловози: що за контракт УЗ уклала з General Electric

Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric