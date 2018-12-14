"Дочка" Ryanair почала продавати квитки з Києва до Відня за 9,9 євро

Австрійський лоукост Laudamotion почав продаж авіаквитків з Києва до Відня за ціною від 9,9 євро в один кінець та від 19,9 євро туди і назад. Про це повідомляє Lowcost Avia. Нові рейси з Відня до Києва почнуть виконувати з 1 лютого 2019 року п'ять разів на тиждень: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга і щосуботи.

Крім Києва, лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.

Навесні цього року Ryanair придбала 24,9% акцій Laudamotion з подальшим збільшенням частки до 75%.

Як повідомлялося, Ryanair запустить 5 нових маршрутів з Києва в 2019 році. З квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами"Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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