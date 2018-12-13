В Україну почне літати новий лоукостер — "дочка" Ryanair

Починаючи з 1 лютого 2019 року до України літатиме ще один лоукостер - австрійська Laudamotion, що є дочірньою авіакомпанією Ryanair.

Про це повідомляє ЦТС.

За інформацією видання, з 1 лютого Laudamotion запускає рейси з Відня в Штутгарт, Марракеш, на грецькі острови Кос, Корфу, Закінтос, Родос, Міконос, Крит, а також до столиці України - Київ (Бориспіль).

Рейси виконуватимуться п'ять разів на тиждень - по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.

Разом з тим, квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються. Також ще не було офіційних заяв з боку авіакомпанії з приводу запуску рейсів.

Навесні цього року Ryanair придбала 24,9% акцій Laudamotion з подальшим збільшенням частки до 75%.

Як повідомлялося, Ryanair запустить 5 нових маршрутів з Києва в 2019 році. З квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами"Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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