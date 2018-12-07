Южаніна звинуватила керівництво ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"

Практично на всіх митницях через саботаж ДФС блокується митне оформлення транспортних засобів.

Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, що починаючи з понеділка практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів. На сьогодні таких автівок налічується вже майже 700", - повідомила вона про проблему.

"Організатором такої затримки є виконувач обов’язків заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький, відповідальний за митний напрям, а причиною — вигадана ним нова система перевірки митної вартості на рівні центрального апарату Державної фіскальної служби без фізичної присутності самого авто", - розповіла Южаніна.

"Безпосередньо втручаюся в ситуацію, щоб зламати цей саботаж. Також обов’язково звернуся до НАБУ з метою компетентної оцінки ситуації", - заявила нардеп.

Нагадаємо, раніше у Раді заявили, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

Тим часом у державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

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Економічна правда