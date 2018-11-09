OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про уряд Гройсмана, метро на Виноградар та інфляцію.

САП взялася за уряд Гройсмана. У серпні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зацікавилася детальною інформацією про всіх членів Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

Про метро на Виноградар. В системі публічних закупівель Prozorro завершився конкурс на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар.

Про антиросійські санкції. Сполучені Штати двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Про друк коштів. Рада Національного банку пропонує розробити програму випуску цільових облігацій внутрішньої держпозики для фінансування окремих галузей економіки.

Про виведення коштів з банку Януковича. Майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.

Про інфляцію. Споживчі ціни в Україні після зростання у вересні на 1,9% в жовтні підвищилися ще на 1,7%, а з початку року їхнє зростання досягло 7,4%.

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