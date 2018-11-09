Антикорупційна прокуратура збирала інформацію про уряд Гройсмана

Керівник САП Назар Холодницький

У серпні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зацікавилася детальною інформацією про всіх членів Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

Інформація про це зазначена у листі заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка, який поширив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Зокрема, САП просила Кабмін надати відомості щодо призначених з січня 2016 року по кінець серпня 2018 року виконуючих обов'язки міністрів, перших заступників, заступників міністрів, секретарів Кабміну та їх заступників.

Окрім особистих даних, САП просило надати номери наказів про призначення і актуальну інформацію, чи ще працюють ці люди на вказаних посадах.

Прокурори також потребували інформацію щодо звільнених з вказаних посад осіб протягом того ж періоду.

Кабмін також мав вказати підстави, чому посадовці були звільнені, та надати номери наказів про звільнення.

До слова, такі ж відомості САП просила надати щодо керівників органів центральної виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їх заступників.

"Таким чином САП шукає фігурантів кримінальних проваджень через подані із запізненням декларації чи зміни до них", - вважає Канєвський.

Згідно із законом "Про запобігання корупції", чиновник наступного року після звільнення повинен подати декларацію за минулий рік. Невчасне подання декларації порушує статтю 366-1 Кримінального кодексу "декларування недостовірної інформації", згідно якої максимальне покарання - це позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прокуратурі такий масовий збір інформації про топ-чиновників пояснили особливостями законодавства, яким "органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції".

Економічна правда