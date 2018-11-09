Метро на Виноградар: тендер успішно завершився

В системі публічних закупівель Prozorro завершився конкурс на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар.

Про це йдеться на сторінці метрополітену у Facebook.

"У системі публічних закупівель Prozorro завершено аукціон на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва)", — зазначили в метрополітені.

Найнижчу ціну на аукціоні запропонувало публічне акціонерне товариство "Київметробуд" — 5,981 млрд грн, що на 12,214 млн гривень менше за очікувану вартість.

Як повідомлялося раніше, у "Київметробуду" у вересні змінився склад акціонерів, а жовтні – ще й генеральний директор компанії. Багаторічного метробудівця Олександра Метелицю на посаді керівника змінив маловідомий будівельник Василь Кобіль. Раніше він працював технічним директором "Едельвейc БАУ" Петра Кобіля, а до того очолював відділи капітального будівництва "Київ Сiтi Молл" і "Міжнародна логістична компанія", бенефіціаром яких є гендиректор російської "Amtel Group" Даніель Гупта.

Пакет у 15% акцій "Київметробуду" придбав невідомий донині приватний фонд "Сан Капiтал Прайвiт Фаундейшн" із Панами. Судячи з розміру пакету, панамському офшору перейшли акції, що раніше належали "КУА АПФ "Далiз-Фiнанс" (ЗНПВІФ "Альфа-Прiоритет"), а до того – компанії "Березаніа Холдинг Лтд" із Кіпру.

Офшор "Березаніа" був одержувачем коштів у схемі "Прем’єр Лізинг" часів Януковича. "Прем’єр Лізинг" отримував мільярдні замовлення в системі "Укрзалізинці", а "Berezania Holding Ltd" отримувала відсотки за позикою, котру "Прем’єр Лізинг" узяв у британської "Burlesk Entertainment LLP".

Також у вересні по 23% акцій "Київметробуду" купили кіпрська "Катсана Лтд" ("Catsana Ltd") та британська "Контемпорарi Констракшн Сiстемз Ллп" ("Contemporary Construction Systems Llp"). До того цими пакетами володіли "Iнтровест" і "Вестiнтро".

За даними реєстру Британії, фірмою "Contemporary Construction Systems Llp" до вересня управляла белізька "Gevers Invest Ltd". Остання до 2015 року опосередковано володіла "Смайл Холдінг Україна". Цей холдинг раніше належав доньці екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, а він сам керував групою радників холдингу в 2010-2012 роках.

В Україні "Contemporary Construction Systems Llp" також є основним акціонером "Страхова компанія "Укрпромстрах" і "Страхова компанія "Софійська брама".

Крім того, 23% акцій "Київметробуду" володіє вірґінський офшор "Вантаріс Лтд" ("Vantaris Ltd"), а 8% акцій – домініканський офшор "T&A Industries Ltd".

6 вересня "Київський метрополітен" скасував тендер на будівництво лінії метро у напрямку Виноградаря. Причиною стало те, що тільки один з трьох учасників - компанія "Інтербудтонель" - подала повний пакет документів без порушень.

Водночас КП "Київський метрополітен" відхилив пропозицію іншого учасника, компанії "Адамант", пославшись на ненадання і невідповідність деяких тендерних документів.

Як повідомлялося, ТОВ "Будівельна компанія "Адамант" подало скаргу до АМКУ, через що метрополітен призупинив торги.

У скарзі до АМКУ компанія стверджувала, що надала всі необхідні документи, а помилки, на які вказує замовник, - формальні (несуттєві) і не можуть бути підставою для виключення з конкурсу.

БК "Адамант" також вказала на те, що ПАТ "Київметробуд" було неправомірно допущено до аукціону.

Траса ділянки повинна проходити по території Шевченківського і Подільського районів Києва. Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі.

Передбачається будівництво двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди", а також відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.

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Економічна правда