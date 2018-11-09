З початку року інфляція зросла до 7,4% — Держстат

Споживчі ціни в Україні після зростання у вересні на 1,9% в жовтні підвищилися ще на 1,7%, а з початку року їхнє зростання досягло 7,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними відомства, в річному вимірі (жовтень-2018 до жовтня-2017) інфляція збільшилася до 9,5% з 8,9% за підсумками вересня.

Базова інфляція в жовтні-2018 становить 1,3% порівняно з 1,9% у вересні, а за підсумками 10 місяців вона досягла 6,9%. У річному вимірі базова інфляція також трохи зросла - до 8,8% з 8,7% за підсумками вересня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні в 2017 році прискорилася до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році, що, однак, суттєво нижче ніж показники минулих років: 2015 рік - 43,3%, 2014 рік - 24,9%.

За прогнозом від аналітиків Reuters, інфляція в Україні сповільниться у наступному році до однозначного показника вперше з 2013 року.

Як повідомлялося, Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%.

Згідно з прогнозом S&P, зростання рівня інфляції в 2019 році становитиме 7,5%, а також 7% у два наступних роки.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні. Проект грунтується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Економічна правда