OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорять сьогодні?

Про можливість запровадження ПнВК. Запровадження податку на виведений капітал для всіх компаній призведе до значних бюджетних втрат, заявила в.о. міністра фінансів Оксана Макарова під час засідання парламентського комітету з питань податкової та митної політики.

Про японську експансію. Платіжна система JCB зацікавлена ​​у роботі на українському ринку.

Про чергові проблеми з Дубневичами. Власники Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей продовжують перешкоджати запуску опалювального сезону.

Про лише 1% у розкритті банківських злочинів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до правоохоронних органів заяви проти власників, керівників, менеджерів та клієнтів неплатоспроможних банків на 423 мільярда гривень, але суди винесли обвинувальні вироки у справах лише на 430 мільйонів гривень.

Про загрозу від мораторію на землю. Якщо проблема мораторію не буде вирішена вчасно, то Європейський Суд з прав людини перейде до призначення грошової компенсації — від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

Про екстрадицію, якої не допомогли уникнути великі гроші. Колишнього голову ради директорів і співвласника "Мрія Агрохолдинг" Миколу Гуту 5 листопада екстрадували в Україну із Швейцарії.

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Менше відсотка. Чому не розкриваються злочини у банківській сфері

На подолання банківської кризи держава витратила сотні мільярдів гривень. Їх повернення тісно пов'язане з покаранням банкірів, причетних до зловживань. Проте до суду дійшов лише один відсоток таких справ.

Економічна правда