Розшукуваного екс-власника агрохолдингу "Мрія" екстрадували в Україну
Колишнього голову ради директорів і співвласника "Мрія Агрохолдинг" Миколу Гуту 5 листопада екстрадували в Україну із Швейцарії.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
"Сьогодні зі Швейцарії до України передано екс-очільника одного з найбільших агрохолдингів, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах — близько 800 мільйонів гривень", — написав Єнін.
За його словами, екстрадиція ускладнювалась протидією "зацікавлених осіб" не тільки у швейцарській, а і в українській правоохоронній та судовій системах.
"Ця справа є черговим прикладом того, що ані великі гроші, ані дорогі адвокати не допоможуть уникнути відповідальності закордоном, коли є ефективна міжнародна співпраця між центральними органами", — наголосив прокурор.
Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.
Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.
У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їх синів — Андрія і Миколу Гутів.
Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.
У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.
Напередодні стало відомо, що компанія, якою володіють бізнесмени із Саудівської Аравії завершили угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія".
Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як кредитори отримали контроль над компанією.
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