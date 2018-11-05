Розшукуваного екс-власника агрохолдингу "Мрія" екстрадували в Україну

Колишнього голову ради директорів і співвласника "Мрія Агрохолдинг" Миколу Гуту 5 листопада екстрадували в Україну із Швейцарії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"Сьогодні зі Швейцарії до України передано екс-очільника одного з найбільших агрохолдингів, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах — близько 800 мільйонів гривень", — написав Єнін.

За його словами, екстрадиція ускладнювалась протидією "зацікавлених осіб" не тільки у швейцарській, а і в українській правоохоронній та судовій системах.

"Ця справа є черговим прикладом того, що ані великі гроші, ані дорогі адвокати не допоможуть уникнути відповідальності закордоном, коли є ефективна міжнародна співпраця між центральними органами", — наголосив прокурор.

Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук . Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.

У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їх синів — Андрія і Миколу Гутів.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

Напередодні стало відомо, що компанія, якою володіють бізнесмени із Саудівської Аравії завершили угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія".