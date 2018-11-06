Суди повернули Фонду гарантування менше 1% коштів від банківських злочинів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до правоохоронних органів заяви проти власників, керівників, менеджерів та клієнтів неплатоспроможних банків на 423 мільярда гривень, але суди винесли обвинувальні вироки у справах лише на 430 мільйонів гривень.

Про це йдеться у статті Олександра Мойсеєнка на Економічній правді.

За останні роки Фонд гарантування вкладів подав до правоохоронних органів 5,3 тисячі заяв про вчинені злочини на загальну суму 423 млрд грн. З них у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли 2,7 тисячі справ на 258 млрд грн.

Проте, за фактом суди винесли всього 12 обвинувальних вироків на 430 млн грн. Закрито провадження у 385-х випадках.

З 5,3 тисячі заяв 427 злочинів на 211 млрд грн скоїли власники та керівники банків, 693 злочини на 59 млрд грн — їх працівники.

Клієнти завдали збитків на 115 млрд грн у 3,1 тисячі випадках. Інші злочини становлять 19% від загальної кількості на 36 млрд грн.

Щодо власників і топ-менеджерів банків у ЄРДР було внесено 353 випадки. З них слідство триває у 297-х справах, а 38 проваджень закрито. Обвинувальний вирок у категорії "власники та керівники банків" винесений лише один — на 211 млн грн.

"За сприяння фонду у 13 кримінальних провадженнях оголошено підозри, зокрема, у справах стосовно "Терра банку", Брокбізнесбанку, банку "Михайлівський", "Дельта банку", банку "Стандарт", "Старокиївського банку", банку "Київська Русь", Імексбанку. Також до суду скеровані обвинувальні акти у справах щодо банку "Національний кредит", "Профін банку", банку "Контракт", — зазначили у фонді на запит ЕП.

Детальніше читайте у статті на Економічній правді: Менше відсотка. Чому не розкриваються злочини у банківській сфері

Економічна правда