Керівників ТЕЦ Дубневичів звинувачують у перешкоджанні старту опалювального сезону

Власники Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей продовжують перешкоджати запуску опалювального сезону.

Про це йдеться в заяві Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

За інформацією Нацагентства, представники власників ТЕЦ Андрій Гнатуш і Євген Коза продовжують організовувати перешкоди з відновлення постачання тепла і гарячої води мешканцям Нового Роздолу та Новояворівська, в тому числі не повертаючи демонтоване устаткування.

"Поряд з цим власники ТЕЦ так і не повернули контрольно-вимірювальне обладнання, яке було демонтовано, за словами працівників ТЕЦ, за вказівкою керівництва компаній-власників ТЕЦ до моменту початку роботи керуючого. Саме відсутність контрольно-вимірювального обладнання поки залишилося ключовою перешкодою в запуску опалювального сезону", - відзначили в АРМА.

Наразі Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура шукають зникле обладнання, яке критично необхідне для роботи ТЕЦ.

У той же час на зазначених ТЕЦ управитель частково відновив відсутні документи і продовжує роботу з відновлення решти документації.

Крім того, на ТЕЦ завершені ремонтні роботи з відновлення пошкодженого обладнання і введено в дію тестування систем.

За даними ЗМІ, у вересні АРМА підписало договори на управління майновими комплексами Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ з компанією "Гарант Енерго". За умовами договору, за свої послуги компанія буде отримувати щоквартально 30% від прибутку.

Власники "Гарант Енерго" - Володимир Купчак та Віталій Ушинський. Купчак довгий час працював в компанії Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Ушинський значився позаштатним радником міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака.

Раніше ТЕЦ братів Дубневичів перейшли під тимчасове управління держави.

Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" постачати природній газ на арештовані енергоактиви братів Дубневичів.

Як повідомлялося раніше, НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 млн куб м в - 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 млн куб м у 2015 році.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів.

Економічна правда