OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про порушення в "Укравтодорі", нові авіамаршрути та соцдопомогу.

Про Продана. Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови ДФС Мирослав Продан заявив, що повернеться в Україну "одразу після завершення лікування та реабілітації", а про дату та час поінформує представників САП.

Про порушення в "Укравтодорі". Державна аудиторська служба провела аудит виконання бюджетних програм "Укравтодором" у 2015-2017 роках за результатами якого повідомила про порушення на 190 млн гривень.

Про "Північний потік-2". Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну і стратегічну безпеку України.

Про нові авіамаршрути. У найближчі дні авіаційні адміністрації КНР і України повинні будуть обговорити розширення авіаційного сполучення між двома країнами.

Про соціальну допомогу. Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що близько 44% українців отримують державну допомогу.

Про курс гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.