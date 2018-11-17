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Аудит виявив багатомільйонні порушення в "Укравтодорі"

Субота, 17 листопада 2018, 13:18
 

Державна аудиторська служба провела аудит виконання бюджетних програм "Укравтодором" у 2015-2017 роках за результатами якого повідомила про порушення на 190 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.

"Під час аудиту було охоплено близько 60 млрд гривень, з яких майже 35 млрд гривень спрямовано обласним службам автомобільних доріг. Також проведено класичні ревізії фінансово-господарської діяльності згаданих служб, під час яких було проведено 352 зустрічні звірки, досліджено понад 20 млрд гривень", - заявили у прес-службі.

Як наголошується, практично у кожній області встановлено випадки неефективного та нераціонального використання коштів, а також неналежного виконання ремонтно-будівельних робіт, завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, тощо.

"Контрольними заходами у кожній без винятку обласній САД виявлено фінансових порушень загальна сума яких сановила майже 190 млн гривень, з яких понад 130 млн гривень – порушення напряму пов’язані із виконанням ремонтно-будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.

Найбільше порушень виявлено контрольними заходами у САД в Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській та Львівській областях.

"Основною причиною допущених порушень є діюча система контролю якості в обласних САД, яка має низку недоліків", - заявили у прес-службі.

Як повідомлялося, у проекті державного бюджету на 2019 рік буде передбачено 56 мільярдів гривень на дорожнє будівництво.

Економічна правда

Укравтодор аудит

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