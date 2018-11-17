Продан пообіцяв повідомити САП про дату і час повернення до України

Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що повернеться в Україну "одразу після завершення лікування та реабілітації", а про дату та час поінформує представників САП.

Про це Продан заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Дізнався, що мені нібито повідомлено про підозру. В САП пояснюють, що двічі надсилали повістки та не отримали відомостей щодо мого місцезнаходження. Акцентую увагу прокурорів САП, що запланував виїзд на лікування заздалегідь, про що вже повідомляв", - зазначив Продан.

Він додав, що звернувся до адміністрації клініки "з проханням підготувати офіційний документ стосовно мого перебування у медичному закладі".

"В найближчий час мої представники звернуться до САП ГПУ і нададуть лист, підписаний уповноваженою особою закладу. Я також відправлю оригінал зазначеного листа поштою... Без жодного сумніву одразу після завершення лікування та реабілітації я повернусь в Україну. Про дату, час і номер рейсу (якщо буду повертатися літаком) проінформую представників САП. Не думаю, що виникне необхідність тривалого перебування за кордоном", - зазначив Продан.

Він також заявив, що не бачив "жодного офіційного документу" з приводу обвинувачень на його адресу.

"Щодо спекуляцій з приводу того, чи повернусь я в Україну. ... Навіщо робити самогубні для репутації вчинки, якщо для реальних претензій правоохоронців не має будь-яких підстав?", - зауважив екс-в.о. голови ДФС.

Читайте також:

Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

У САП нагадали, що ч.3 ст.368-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану.

У САП додали, що опубліковані Проданом заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб": "... Суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні".

Продана втретє викликали для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 20 листопада.