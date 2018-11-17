Офіційний курс: гривня продовжила зміцнення
Субота, 17 листопада 2018, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,49 гривні.
Нагадаємо, НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.
16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,77 гривні за долар.
Економічна правда
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