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Офіційний курс: гривня продовжила зміцнення

Субота, 17 листопада 2018, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.

 Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,49 гривні.

Нагадаємо, НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,77 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня

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Економічна правда
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