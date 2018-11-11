OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про тарифи на тепло, бюджет та дефекти iPhone.

Про "Північний потік-2". Суд в Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream AG (власник газопроводу "Північний потік") і Nord Stream 2 AG (оператор будівництва "Північного потоку-2") здійснювати будь-які виплати "Газпрому".

Про тарифи на тепло. Через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Про бюджет. Проект державного бюджету на 2019 рік може бути остаточно ухвалений на початку грудня.

Про ремонт доріг. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сезонний план ремонту доріг виконаний на 80%.

Про друк коштів. Рада Національного банку України не закликала та не рекомендувала "надрукувати грошей для ручного регулювання економіки".

Про непрацюючі кредити. У Приватбанку частка непрацюючих кредитів становить 84,5% і вирішити цю проблему наявним інструментарієм неможливо.

Про дефекти iPhone. У смартфонах iPhone X і ноутбуках MacBook Pro можуть спостерігатися виробничі дефекти.