Apple повідомила про дефекти в iPhone X і MacBook Pro
Субота, 10 листопада 2018, 16:19
У смартфонах iPhone X і ноутбуках MacBook Pro можуть спостерігатися виробничі дефекти.
Про це йдеться в повідомленні Apple, передає "Інтерфакс".
Як уточнює корпорація, через відмову одного з компонентів, встановлених в модулі дисплея телефону, можуть спостерігатися проблеми з реагуванням на дотики.
У 13-дюймових моделях ноутбуків, що продавалися з червня 2017 по червень 2018 року, є ризик поломки 128 і 256-гігабайтних SSD-накопичувачів.
У зв'язку з цим компанія оголосила про програму безкоштовної заміни дефектних дисплеїв iPhone X і SSD-накопичувачів MacBook.
Apple відзначила, що браковані SSD рекомендує замінити якомога швидше через високий ризик втрати даних.
powered by lun.ua