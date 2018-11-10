Apple повідомила про дефекти в iPhone X і MacBook Pro

У смартфонах iPhone X і ноутбуках MacBook Pro можуть спостерігатися виробничі дефекти.

Про це йдеться в повідомленні Apple, передає "Інтерфакс".

Як уточнює корпорація, через відмову одного з компонентів, встановлених в модулі дисплея телефону, можуть спостерігатися проблеми з реагуванням на дотики.

У 13-дюймових моделях ноутбуків, що продавалися з червня 2017 по червень 2018 року, є ризик поломки 128 і 256-гігабайтних SSD-накопичувачів.

У зв'язку з цим компанія оголосила про програму безкоштовної заміни дефектних дисплеїв iPhone X і SSD-накопичувачів MacBook.

Apple відзначила, що браковані SSD рекомендує замінити якомога швидше через високий ризик втрати даних.