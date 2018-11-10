Рада може ухвалити бюджет вже на початку грудня

Проект державного бюджету на 2019 рік може бути остаточно ухвалений на початку грудня.

Про це під час ефіру на телеканалі "Рада" заявив нардеп Ігор Кононенко, передає прес-служба БПП.

За його словами, коли проект бюджету розглядався в першому читанні, до нього було багато пропозицій депутатів, проте, всі врахувати неможливо, з огляду на дохідну частину бюджету.

"У четвер ми проголосували дуже важливий закон – зміни до Податкового кодексу, які, після ухвалення в другому читанні і підписання президентом, дадуть можливість збільшити дохідну частину бюджету", - сказав депутат.

"Тому я абсолютно оптимістично дивлюсь на прийняття бюджету і думаю, що на початку грудня ми його проголосуємо, а можливо і раніше", – вважає Кононенко.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про Державний бюджет на 2019 рік.

На засіданні уряду 14 вересня відбулася презентація проекту бюджету, під час якої прем'єр Володимир Гройсман озвучив основні показники головного фінансового документу країни на 2019 рік.

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