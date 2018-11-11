Данилишин каже, що Рада НБУ не закликала друкувати гроші

Рада Національного банку України не закликала та не рекомендувала "надрукувати грошей для ручного регулювання економіки".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

За його словами, усі рекомендації, що містяться у Рішенні Ради №48-рд щодо впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, надавалися виключно Кабінету міністрів.

"Нагадую, що в уряду відсутня емісійна функція. Тому рекомендація Ради про "розробку програми щодо випуску цільових ОВДП" може розглядатися Кабміном виключно у контексті можливості випуску таких облігацій через первинні аукціони Міністерства фінансів", - додав голова Ради НБУ.

При цьому, розповідає він, емісія цільових облігацій є абсолютно ринковим інструментом залучень. "Вона дає можливість: підвищити фіскальну дисципліну та збільшує привабливість інвестицій в ОВПД", - каже він.

"Для потенційних же інвесторів (в т.ч. тих, що планують прямі інвестиції) емісія подібних ОВДП слугуватиме чітким сигналом щодо прихильності уряду відносно курсу структурних реформ та трансформації української економіки", - підсумував Данилишин.

Раніше повідомлялося, що Рада НБУ пропонує "надрукувати грошей" для ручного регулювання економіки.

Економічна правда