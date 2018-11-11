У Приватбанку частка непрацюючих кредитів становить 84,5% і вирішити цю проблему наявним інструментарієм неможливо.

Про це в коментарі DT.UA сказав голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча.

"Ми проводили багато консультацій та аналітичної роботи, прораховували варіанти і витрати, у тому числі на роботу колекторів. Запропонована програма реструктуризації — не поступка сотням тисяч клієнтів, а чіткий прорахунок економічно виправданого алгоритму роботи фінансової установи, виходячи з оцінки фінансового стану позичальника та перспектив юридичної роботи із заборгованістю", - сказав Акчакоча.

За його словами, мова більшою мірою йде про проблеми штрафів і пені, що накопичилися, обсяг яких багаторазово перевищує суму самих кредитів і нарахованих відсотків.

"Це кошти, які неможливо стягнути з позичальника через його фінансовий стан або відсутність застав. Наявність таких зобов'язань лише спотворює реальний фінансовий стан банку", - каже голова Наглядової ради.

"Я б дуже стримано говорив про економічний ефект запропонованої програми: коли вона буде імплементована, Приватбанк зменшить портфель проблемних роздрібних кредитів на 10%", - заявив Акчакоча.

"Для нас важливішими є створення якісно нових методик і практик, напрацювання практичного досвіду роботи з токсичними клієнтами, що називається, "в польових умовах", і, нарешті, нам важливий зворотний зв'язок з боку інших банків, насамперед державних. Ми даємо їм сигнал: немає нерозв'язних проблем, якщо ці проблеми розглядаються належним чином і адекватно, - зазначає співрозмовник.

"Приватбанк завжди буде шукати взаємоприйнятні рішення для своїх клієнтів, але Приватбанк ніколи не стане Дідом Морозом. Нас чекає копітка робота — моніторинг ходу реалізації програми реструктуризації, ретельне відпрацювання методик і технологій, злагоджена робота всіх служб великого професійного колективу Приватбанку", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що "Приватбанк" планує реструктуризувати 300 тисяч кредитів фізосіб.

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