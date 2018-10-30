OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Культ осіб. Про Новинського та Дубілета.

Про Новинського. Поспілкувалися з Вадимом Новинським. Він розповів нам про бізнес-партнерство з Рінатом Ахметовим, борг Григоришина і комерційну співпрацю з Юлією Тимошенко.

Про Дубілета. Записали велике і цікавезне інтерв’ю з Дмитром Дубілетом. Говорили про Монобанк. Дізналися, чому у клієнтів відрізняється розмір кредитного ліміту, як швидко окупаються інвестиції у проект і чому український банківський ринок кращий за британський.

Про айтішників. За результатами першого півріччя 2018 року послуги в сфері інформаційних технологій обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг — понад 20% всіх експортованих послуг.

Про розділення Нафтогазу. Європейська комісія, США, Світовий банк, Енергетичне співтовариство та ЄБРР висловили бажання до середини листопада провести зустріч з представниками України щодо анбандлінгу "Нафтогазу".

Про вплив на Укренерго. Суд призупинив дію рішення комісії з реорганізації НЕК "Укренерго" про делегування повноважень з управління справами підприємства заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості.

Ви хочете знати більше?

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Коли окупляться інвестиції в Монобанк, як він буде доводити свою перевагу над Приватбанком і якого банківського продукту не вистачає молодим англійцям.(рос)

Успішні українські винороби. Куди їхати по червоне, біле і рожеве?

Десять українських виноробів, до яких варто завітати