Новинський заперечує, що купував Південний ГЗК у Тимошенко

Вадим Новинський Фото – Ельдар Сарахман, УП

Депутат-мільярдер Вадим Новинський запевняє, що викупив акції Південного гірничо-збагачувального комбінату у кіпрських компаній, а з Юлією Тимошенко ніколи не співпрацював "у комерційному плані".

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми уклали угоду з придбання акцій Південного ГЗК в 2001 році. А в 1999 році ми вже були акціонерами Інгулецького ГЗК - у нас тоді було близько 47 або 48% його акцій", - сказав Новинський.

Він заперечує, що покупка ПГЗК здійснювалася у структур Тимошенко.

"Ні, вона не виступала партнером по цьому комбінату. Я вів переговори з людьми, які тоді були в її оточенні з придбання акцій Південного ГЗК. Ми викуповували ці акції у трьох кіпрських компаній", - стверджує Новинський.

"Ніколи в комерційному плані ми з Тимошенко не співпрацювали", - підкреслив він.

"Ми просто купили акції Південного ГЗК у кіпрських структур. Чи були вони підконтрольні Тимошенко, у мене немає такої інформації", - зазначив Новинський.

За його словами, він жодного разу не пошкодував, що став бізнес-партнером Ріната Ахметова.

Читайте першу частину інтерв'ю повністю: Вадим Новінський: У мене було два контакти з Путіним, обидва - по 5 секунд

Економічна правда