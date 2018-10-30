Новинський заперечує, що купував Південний ГЗК у Тимошенко
Депутат-мільярдер Вадим Новинський запевняє, що викупив акції Південного гірничо-збагачувального комбінату у кіпрських компаній, а з Юлією Тимошенко ніколи не співпрацював "у комерційному плані".
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми уклали угоду з придбання акцій Південного ГЗК в 2001 році. А в 1999 році ми вже були акціонерами Інгулецького ГЗК - у нас тоді було близько 47 або 48% його акцій", - сказав Новинський.
Він заперечує, що покупка ПГЗК здійснювалася у структур Тимошенко.
"Ні, вона не виступала партнером по цьому комбінату. Я вів переговори з людьми, які тоді були в її оточенні з придбання акцій Південного ГЗК. Ми викуповували ці акції у трьох кіпрських компаній", - стверджує Новинський.
"Ніколи в комерційному плані ми з Тимошенко не співпрацювали", - підкреслив він.
"Ми просто купили акції Південного ГЗК у кіпрських структур. Чи були вони підконтрольні Тимошенко, у мене немає такої інформації", - зазначив Новинський.
За його словами, він жодного разу не пошкодував, що став бізнес-партнером Ріната Ахметова.
Читайте першу частину інтерв'ю повністю: Вадим Новінський: У мене було два контакти з Путіним, обидва - по 5 секунд
Економічна правда
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