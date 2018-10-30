IT-індустрія вийшла на 2 місце в українському експорті послуг — дослідження

За результатами першого півріччя 2018 року послуги в сфері інформаційних технологій обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг — понад 20% всіх експортованих послуг.

Про це йдеться в результатах дослідження експертів Асоціації "IT Ukraine" та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Зокрема, була зроблена оцінка ринку, проаналізовані сплачені податки і витрати ІТ-компаній, а також визначено кадровий капітал індустрії.

За отриманими від Державної фіскальної служби даними, сума сплачених ІТ-компаніями податків в 2014-2017 роках щорічно зростала на 27% і зараз досягла 4,1 млрд гривень. У 2018 році ця тенденція зберігається.

Також значна кількість ІТ-фахівців співпрацюють з компаніями за контрактом в якості фізичних осіб-підприємців і самостійно сплачують єдиний податок. Обсяг його надходжень ріс в середньому на 58,8% протягом 2013-2017 років і становив 3,2 млрд гривень в 2017 році.

Відповідно до проведеного в рамках дослідження опитування, оплата послуг фахівців - це 80-85% витрат компаній.

Значна частина податків, пов'язаних з витратами на оплату послуг, пояснюється великим доходом представників галузі в порівнянні з іншими сферами.

За даними опитування, в 2017 році дохід співробітників, які перебувають у трудових відносинах з компаніями, перевищував середню зарплату в 7 разів, а дохід ФОП - в 7,8 рази.

Крім того, стрімко зростає значимість ІТ-послуг в структурі українського експорту. Так, у 2017 році комп'ютерні послуги посіли 3-е місце серед експорту послуг з України, а за результатами першого півріччя 2018 року обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг - понад 20% всіх експортованих послуг.

Згідно з опитуванням компаній, доходи вітчизняного ІТ-бізнесу переважно мають іноземне походження - українські розробники співпрацюють з США, Великобританією, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем, Швецією та Швейцарією.

"Щорічно ринок ріс в середньому на 19% і на кінець 2017 року налічував уже 127 тис фахівців. Тільки за останній рік кількість зайнятих в галузі зросла на 27 тис осіб", - резюмує Олександр Кубрак, керівник сектора ІТ та Телеком Офісу ефективного регулювання і один з авторів дослідження.

Відзначається, що в IT-галузь залучені не тільки програмісти або вузькоспеціалізовані технічні фахівці. Компанії також співпрацюють з дизайнерами, фахівцями з фінансів, управління персоналом тощо. Згідно з проведеним опитуванням, понад чверть осіб в командах ІТ-компаній - нетехнічні фахівці.

Економічна правда