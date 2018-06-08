"Газпром" пішов до швейцарського суду через арешт активів

Російська компанія "Газпром" звернулася зі скаргою до швейцарського суду через арешт своєї власності в Нідерландах у зв'язку із позовом НАК "Нафтогаз".

Про це інформує прес-служба компанії, передає "РБК".

"Сьогодні компанія подала до швейцарського суду заяву, спрямовану на надання "Газпрому" повного доступу до матеріалів справи та подальшого оскарження дій судових приставів", - повідомляє прес-центр.

Наголошується, що до цього часу в компанію не надходило ніяких офіційних повідомлень про початок арешту активів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Слідом за швейцарським, скаргу направлять і до суду в Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

5 червня голандський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасуваннярішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"