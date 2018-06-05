OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про що всі говорили сьогодні?
Про "Газпром". Суд арештував активи "Газпрому" у Нідерландах.
Про GE. Крюківський завод та General Electric домовилися про локалізацію.
Про Антикорупційний суд. США закликали Україну створити антикорупційний суд згідно з вимогами МВФ.
Про золотовалютні резерви. У травні вони скоротилися на 1,6% через виплати за боргами.
Про нові операційні системи Apple. Apple представила нові версії ключових операційних систем: iOS і macOS.
Хочете дізнатись більше?
Зберегти і примножити: як інвестувати в технології в Україні
Що таке венчур в Україні та світі? Як стати інвестором і куди вкладати кошти? Хто такі бізнес-ангели і як скористатися їхніми послугами? Відповіді на ці та інші питання — в огляді ринку венчурного капіталу
Пенсійна реформа, рівень другий. Чи готова Україна
Держава готова запустити другий рівень пенсійної системи, однак це може нашкодити економіці. Причина — в країні нема розвиненого фондового ринку.