OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про "Газпром". Суд арештував активи "Газпрому" у Нідерландах.

Про GE. Крюківський завод та General Electric домовилися про локалізацію.

Про Антикорупційний суд. США закликали Україну створити антикорупційний суд згідно з вимогами МВФ.

Про золотовалютні резерви. У травні вони скоротилися на 1,6% через виплати за боргами.

Про нові операційні системи Apple. Apple представила нові версії ключових операційних систем: iOS і macOS.



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