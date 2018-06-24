OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про гарячу воду, збиткові держбанки та цигарки.

Про збиткові держбанки. З початку 2008 року Україна влила в державні банки 15,5 млрд доларів і ця сума може зрости.

Про вагони. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" за останні два роки підвищило ціни на вагони для ПАТ "Укрзалізниця" на 65%. Таке стрімке зростання вартості продукції виробника залізничники вважають економічно не обгрунтованим.

Про гарячу воду. Київ веде переговори з НАК "Нафтогаз" щодо реструктуризації боргів мешканців столиці перед компанією.

Про цигарки. Представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.

Про оплату пальцем. Міжнародна платіжна система Visa та Приватбанк запустили в Україні пілотний проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця.